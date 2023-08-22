

يتطلع النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى تعويض بدايته المخيبة في الدوري السعودي، من خلال حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عندما يستقبل اليوم شباب الأهلي الإماراتي في الملحق المؤهل.



فعلى ملعب «مرسول بارك» في الرياض، يعول النصر، فضلا عن رونالدو (38 عاما) أفضل لاعب في العالم 5 مرات، على كوكبة من نجومه الجدد القادمين بصفقات باذخة، على غرار السنغالي ساديو ماني، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، العاجي سيكو فوفانا ومواطنه غيسلان كونان الذي سيحل بدلا من البرازيلي أليكس تيليس المصاب.



وكانت أبرز مشاركة للنصر في البطولة عام 1995 عندما حل وصيفا، وعامي 2020 و2021 عندما بلغ نصف النهائي، فيما بلغ شباب الأهلي النهائي عام 2015 عندما خسر أمام غوانغجو إيفرغراند الصيني.



وقد بدأ النصر موسمه بصورة مثالية، حيث توج بلقب بطولة الأندية العربية على أرضه، لكنه قدم بداية سيئة جدا في الدوري المحلي حيث خسر أول مباراتين أمام الاتفاق 1-2 والتعاون 0-2.



في المقابل، لن تكون مهمة شباب الأهلي سهلة في سعيه للتأهل الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه إلى دور المجموعات.



لكن مدربه الصربي ماركو نيكوليتش، بديل البرتغالي ليوناردو جارديم الراحل إلى الريان القطري، شدد على عدم الخوف من الفريق السعودي رغم ما يضمه من نجوم.



ويفتقد شباب الأهلي هدافه في الموسم الماضي الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الذي استبعد عن قائمة البعثة المسافرة إلى الرياض بعدما غاب عن مباراتيه أمام الوحدات وعجمان.



رحلة صعبة للشارقة



ويتطلع الشارقة، بطل كأس الإمارات، للتأهل إلى دور المجموعات للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه، عندما يحل ضيفا على تراكتور الإيراني الذي شارك 6 مرات في البطولة، آخرها في 2021 حين هزم الشارقة نفسه 2-0 إيابا بعد التعادل ذهابا 0-0 في دور المجموعات.



وتأهل الشارقة بعد فوزه على باشوندارا كينغز بطل بنغلاديش 2-0، في مباراة لم يجد فيها أي عناء لتجاوز ضيفه المغمور.



ويبحث كل من العربي القطري ومواطنه الوكرة، عن حجز بطاقة التأهل، عندما يخوضان اختبارين أوزبكيين ضد إيه جي أم كاي ونافباخور تواليا.