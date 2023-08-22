

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل إشراف وتبعية مراكز الشباب من الهيئة العامة للشباب إلي الهيئة العامة للرياضة، اجتمع مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ونائب المدير العام لقطاع الإدارية والمالية فيصل اليتيم مع مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ وممثليهم لبحث كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء بكيفية استلام مراكز الشباب وتمت مناقشة المعوقات والمشاكل، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية فيما بينهم.



وفي هذا الصدد أكد البيدان أن النتائج الإيجابية لهذا القرار هي توسيع فرص الممارسة الجماعية للرياضة وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية وتشجيع الرياضة بتقديم الدعم الفني والمالي للارتقاء بها وتنمية مهارات الشباب الرياضية.



وفي السياق نفسه، قال اليتيم: «ستكون هناك مساحة أكبر من أجل العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الرياضة بشعبها ومرافقها المختلفة ولتسخير كل الإمكانات والأنظمة الرياضية لتنمية النشاط الرياضي».