

في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية ميدانيا بناء على توجيهات المدير العام بالوكالة م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة الرقعي للتأكد من مدى التزام المقاهي والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي ان الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة الرقعي على المقاهي والمحلات أسفرت عن تحرير 5 مخالفات لاستغلال مساحة على أملاك الدولة.



وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.