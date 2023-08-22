

أسامة أبو السعود

ثمّن سفير جمهورية مصر العربية لدي الكويت أسامة شلتوت أهمية الدور الثقافي والفكري في التواصل بين الشعوب العربية ومزج الثقافات المختلفة، مشيرا إلى الدور المتميز الذي تبذله الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مجال إثراء الثقافة من خلال الأنشطة الثقافية المتنوعة.



وأعرب السفير أسامة شلتوت- خلال الندوة الافتراضية التي أقيمت تحت عنوان «الكويت والثقافة العربية» عبر برنامج تطبيق (زووم) وبمشاركة رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب د.علاء عبد الهادي، وبحضور نخبة من المثقفين من مصر ومن دول عربية - عن امتنانه للتبادل الثقافي بين المبدعين من الشعراء والكتاب.



وأوضح أن التواصل الحضاري ممتد عبر السنين، مشيرا إلى أن الندوة ضمت العديد من المبدعين من كلا البلدين وإنتاجهم الأدبي المبدع والمبتكر الذي يحظى بمتابعة واسعة منذ نشر مجلة العربي وغيرها من الصحف والمجلات التي تولي اهتماما كبيرا بالثقافة العربية في الكويت وسائر الدول العربية والروح التي تجمعهم، والتي تربط أواصر التعاون المشترك بينهم. وأشار شلتوت إلى أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تعتبر أحد أهم منابر الثقافة المصرية، مؤكدا أن اللقاءات الثقافية المتنوعة التي شهدتها مصر والكويت تعطي إثراء للتناغم الثقافي والمعرفي بين البلدين الشقيقين.



وتناولت الندوة سبل دعم الثقافة العربية والتنوع وتبادل المجالات الثقافية بين الدول العربية، وخاصة بين مصر والكويت في إثراء العمل العربي الثقافي المشترك والاستفادة من الخبرات السابقة للمبدعين العرب فيما تشكله الثقافة العربية من التواصل والتقارب بين الشعوب العربية.



أدار الندوة د.بسيم عبدالعظيم الذي أشاد بالدور المهم للكويت في المجال الثقافي، مسلطا الضوء على ما تقدمه من أنشطة ثقافية متعددة، والتي بدورها تثري الوطن العربي.



كما تحدث د.عبد التواب محمود أحد المحاضرين بالندوة، عن سمات الشعراء والمبدعين من كلا البلدين وعن الروح العربية التي تجمعهم والتي تربط أواصر التعاون المشترك بينهم.