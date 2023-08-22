

تفعيلا لإستراتيجية ديوان المحاسبة 2021 - 2025 والتي تضمنت في أحد أهدافها الرئيسية هدفا يختص بالتواصل مع الأطراف ذات العلاقة قامت إدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية بتقديم عرض مرئي مشترك بين فريقي التدقيق على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتدقيق على الأمانة العامة للأوقاف لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول أبرز ما تضمنته أعمال الفحص والتدقيق على كل منهما واقتراح وسائل تلافي أوجه القصور المتسببة باستمرار تكرار بعض الملاحظات تفعيلا لدور الديوان الرقابي المنصوص عليه في قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964.



ومثل الديوان في هذا العرض مراقب المراقبة الثانية بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية إبراهيم بو كبر ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية أحمد العيسى، ومدقق أول بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية عبدالرحمن المعتوق، ومدقق أول بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية حمد بو غيث، ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية يوسف الحبيني، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة للشؤون الاجتماعية والخدمية يوسف السعيد.