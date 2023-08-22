بقلم: شيخة جاسم التنيب



لا يـــوجد وجــع في هذا العالم أكثر من فقـــدان الأم والأب.



لقد فقدنا أرواحا لن نراها ثانية، ولكننا نتمنى أن نراها في جنات النعيم إن شاء الله. غادرني الفرح برحيل أمي في 20 أغسطس 2022، فقد ذهبت وذهب كل شيء جميل معها.



أمي بعد رحيلك لم تعد الدنيا كما كانت عليه، رحمك الله يا غالية.



رحلت عنا وبقيت ذكراها الجميلة وكلماتها العذبة، اللهم أدخل أمي الفردوس بلا حساب ولا سابق عذاب.



لايزال رحيلك فاجعة أسكنت الألم داخلي، وما زالت دموعي تنهمر في كل يوم يأتي بدونك.



فراق وفقدان الأم وجع لا يعرفه إلا من مر به وذاقه، اللهم ارحم أمي وجميع أمهات المسلمين.



فقدان الأم غصة في القلب لن تزول مهما مرت عليها الأيام والسنون، فقدانها كان أمرا فظيعا لا يمكن تصوره أبدا.



بعدك يا أمي لم أر خيرا، رحمك الله وأسكنك أعالي جنانه، وألبسك الحلي، وجعل شرابك العسل المصفى ولباسك الحرير.



لو يطول الدهر لو تتمادى علينا متاعبنا، لو أخذتني أهواء الدنيا، ستظلين أنت شمعة قلبي يا أمي.



أمي الحبيبة رغم فراقك عني إلا أنك بداخلي، لن أنسى دعمك لي في كل خطوة في حياتي.



رحلت وتركت لنا ذكرى لن ننساها، فهي في مخيلتنا حية ترزق.