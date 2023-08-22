عبدالوهاب الرشود: الجائزة تؤكد ريادة «بيتك» كأكبر بنك بالكويت وثاني أكبر بنك إسلامي بالعالم

6 جوائز لتمويل المشاريع والشركات الكبيرة والصغيرة.. وأفضل بنك إسلامي بالشرق الأوسط وتركيا

الجوائز تعبر عن الجهود المبذولة بكل المستويات لتعزيز دور «بيتك» واستدامة عملياته

لدينا اهتمام دائم بمتانة الوضع المالي والجدارة الائتمانية.. ودعم سياسة التطوير والابتكار



منحت مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية المرموقة، بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أفضل وأرفع جوائزها وهي «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم»، تقديرا لنجاحاته في مختلف المجالات والنمو المتواصل في أنشطته وأعماله على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانته الرائدة في سوق التمويل الإسلامي، وتميز حلوله وخدماته المالية الرقمية.



كما فاز «بيتك» في الإعلان السادس عشر لجوائز المجموعة لعام 2023، بـ 6 جوائز أخرى، وهي: أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم، وأفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وأفضل خدمات تكافل إسلامي في العالم، وأفضل مزود لخدمات تمويل المشاريع الإسلامية في العالم، وافضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وافضل بنك إسلامي في تركيا لـ«بيتك - تركيا».



وأشارت «غلوبل فاينس» إلى أن الفائزين بجوائز هذا العام هم الشركات التي ساهمت في نمو التمويل الإسلامي، ونجحت في تلبية احتياجات عملائها من خلال قنوات حديثة وفعالة، مع وضع الأساس للنمو المستدام، وسيتم تكريم «بيتك» في حفل توزيع الجوائز الذي يقام خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش - المغرب في 14 أكتوبر المقبل.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود تعقيبا على الفوز بالجوائز، إنها تؤكد موقع «بيتك» كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ويحتل المركز الأول بين البنوك الكويتية وجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، كما تعبر عن الجهود المبذولة على جميع المستويات لتعزيز دوره واستدامته محليا وإقليميا وعالميا، من خلال تدعيم حصته السوقية والتركيز على التحول الرقمي والجودة في الخدمة وكفاءة العنصر البشري، مع الاهتمام الدائم بمتانة الوضع المالي والجدارة الائتمانية وسياسة التطوير والابتكار في الحلول المصرفية، مشيرا الى أن منظومة العمل داخل مجموعة «بيتك» أصبحت متميزة وفريدة وتحمل في جوانبها عناصر قوة ومحفزات أداء، تدفع دائما نحو تحقيق المزيد من النجاحات ومواجهة الضغوط والتحديات، ما جعل «بيتك» يحظى بتقدير واسع في الأسواق العالمية.



وأضاف الرشود أن مثل هذه الجوائز تؤكد سلامة توجهات «بيتك»، وجدوى سياسات ناجحة تم تطبيقها بمهنية عالية، كما تمثل تحفيزا نحو مستويات أفضل من النمو، وبذل المزيد من الجهود لترسيخ مكانته في السوقيت المحلى والدولي وقيادة المنافسة، ومواصلة إضافة قيمة للأسواق التي يعمل فيها في جغرافيات مختلفة حول العالم، مع دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة بمختلف جوانبها.



وأوضح ان جائزتي «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم» و«أفضل مزود لخدمات تمويل المشاريع الإسلامية في العالم» أبرزتا تميز الاداء النوعي لـ «بيتك» ودوره البارز في تمويل ومساندة الشركات الكبرى، من خلال مجموعة الخدمات والخيارات التمويلية الداعمة لأعمالها وتنفيذ مشاريعها، وكذلك أكدت دور «بيتك» الرائد في تمويل المشاريع التنموية الكبرى التي تحقق نهضة اقتصادية ونقلة حضارية للمجتمعات التي تعمل فيها، ومنها مشاريع الطاقة والمواصلات والاتصالات والبنى التحتية والإنتاج الصناعي والتطوير العقاري والتحول الرقمي والتطور التقني.



وقال ان «بيتك» استحق جائزة أخرى وهي «أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم»، وذلك عن جهوده في رعاية وتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو دور يتداخل فيه الهدف المالي بالاجتماعي، نظرا لتقدير «بيتك» لأهمية هذه النوعية من الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة ريادة الاعمال، وخلق فرص ومجالات جديدة للاستثمار، مشيرا الى أن «بيتك» لديه الحصة الاكبر على المستوى المحلي في حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وعن جائزة «أفضل خدمات تكافل إسلامي في العالم»، لفت الرشود الى أن «بيتك» أول من أنشأ شركة للتأمين التكافلي في الكويت، ليفتح بذلك مجالا جديدا في مسيرة خدمات التأمين بأسلوب مبتكر، موفرا بذلك فرصة إضافية للتأمين أمام الشركات والأفراد، ما مهد لإنشاء عدة شركات تقدم حاليا خدماتها وفق الشريعة.



وعن جائزة أفضل بنك إسلامي في تركيا، قال ان «بيتك- تركيا» يعد من اكبر البنوك الاسلامية في تركيا، وضمن أكبر عشرة بنوك في السوق التركي، كما امتدت أعماله الى السوق الأوروبية من خلال إنشاء بنك KT Bank AG في ألمانيا.



وشدد الرشود على حرص «بيتك» على الالتزام بالمعايير المصرفية العالمية والحوكمة وقواعد الشريعة، وحسن إدارة الإمكانات والاستفادة القصوى من القدرات البشرية والمادية المتوافرة لديه، والوفاء الكامل لطموحات عملائه، خصوصا أن «بيتك» يعتبر رمزا مهما ومرجعا وعلامة تجارية ذات موثوقية وقيمة رفيعة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية في الكويت والعالم.



وأعلنت «غلوبل فايننس» عن جوائزها السنوية السادسة عشرة لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، التي ساهمت في نمو التمويل الإسلامي، وأصبحت جوائز «غلوبل فايننس» معيارا موثوقا للتميز في المجتمع المالي العالمي، حيث يتم منحها بعد مشاورات مكثفة مع المصرفيين والمديرين التنفيذيين والمحللين في جميع أنحاء العالم، وشملت معايير التقييم، النمو في الأصول والربحية والوصول الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة والابتكار في المنتجات والحلول الرقمية بالاضافة الى السمعة ورضا العملاء.



وتأسست مجلة «غلوبل فايننس» سنة 1987، وتتخذ من نيويورك مقرا لها. وتعتبر مصدرا موثوقا في عالم المال والأعمال في أكثر من 190 دولة حول العالم، وتمتلك خبرة تمتد لـ 36 سنة في الأسواق المالية العالمية.