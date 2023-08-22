تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال خلال الشهر الماضي، بينما حلت قطر في المرتبة الثانية، وفقا لأحدث البيانات الصادرة، أمس، عن منتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الدوحة.



وذكرت البيانات أن أستراليا جاءت في المرتبة الثالثة عالميا، ثم ماليزيا فـــي المـرتـبـــة الرابعة، وروسيا بالمرتبة الخامسة، ثم إندونيسيا ونيجيريا وسلطنة عمان وبابوا غينيا على التوالي، وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 5.4% على أساس سنوي وبواقع 1.71 مليون طن لتصل إلى 33.6 مليون طن خلال الشهر الماضي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وتوسعت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية التراكمية بنسبة 4.2% وبواقع 9.6 ملايين طن على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 238 مليون طن خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، وفي المقابل انخفضت صادرات الغاز المسال لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.7% وبواقع 110 آلاف طن على أساس سنوي إلى 16 مليون طن الشهر الماضي. وتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بما في ذلك إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتراوح بين 4 و4.5% وبمعدل بين 16 و18 مليون طن على أساس سنوي لتصل إلى 416 مليون طن في عام 2023، بافتراض استقرار عمليات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال عند نفس مستوياتها في 2022. وتشير توقعات عام 2024، إلى نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة تتراوح بين 4.5 و5% وبمعدل بين 18 و20 مليون طن على أساس سنوي لتصل إلى 435 مليون طن، بافتراض استقرار عمليات إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال عند نفس مستوياتها في 2023.