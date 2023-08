وقعت شركة Ooredoo الكويت، اتفاقية مع شركة مقايضة المالكة لمنصة سويتش swiitch لإطلاق خدمة استبدال الأجهزة (Trade IN) هذه الخدمة الجديدة تسمح للعميل باستبدال أجهزته الحالية بجهاز جديد. يأتي هذا البرنامج من ضمن استراتيجية شركة Ooredoo لدعم المشاريع المحلية وتطوير الخدمات والمنتجات للعملاء. وقد تم تصميم آلية خدمة استبدال الجهاز (TRADE IN) لتكون سهلة وسلسة للعميل، ان برنامج استبدال الأجهزة فرصة مذهلة للعملاء، بالأخص لمحبي التكنولوجيا، لتبني التطور التكنولوجي وبأفضل الأسعار. على الرغم من بساطة الفكرة فإنها تعتبر حلا جذريا لاستبدال الأجهزة القديمة.



يجدر بالذكر أن هذا البرنامج متاح حصريا داخل الأفرع المخصصة له، مما يضمن تجربة شخصية للعميل يساعده فيها فريق مختص من الخبراء يقوم بإتمام عملية الاستبدال في غضون دقائق قليلة فقط، متيحين لهم فرصة الحصول على الجهاز الجديد بتوقيت أسرع من المتوقع.



ولضمان حصول العميل على أفضل قيمة لأجهزته، تفخر Ooredoo الكويت بتقديم أفضل أسعار تقييم (Trade IN) تنافسية في السوق، مما يؤكد التزام الشركة بالنزاهة والشفافية في برنامج استبدال الأجهزة لتمييزه عن بقية المبادرات المماثلة، ويجعله عرضا جذابا لأي شخص يرغب في امتلاك أحدث الأجهزة التكنولوجية دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة.



مــن جـانبــهـمــا، قـال عبدالرحمن المنيفي وحمد الزمامي الشريكان المؤسسان لمنصة swiitch ان باكورة التعاون مع Ooredoo جاءت بعد تلمس الحاجة لتقديم قيمة مضافة للعملاء للحصول على أسعار تفضيلية في تكامل مع ما تقدمه الشركتان من حلول تقنية. وأضافا: إن هذه الشراكة تعبر عن التزامنا المشترك بتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتسهم في تعزيز النمو والاستدامة داخل الكويت والمنطقة. يذكر أن شركة مقايضة المالكة لمنصة swiitch سويتش شركة مرخصة في كل من الكويت والرياض وأسواق أبوظبي العالمية، وأن المؤسسين لهما خبرات في القطاع الخاص وريادة الأعمال.



وفي السياق، قال مدير إدارة الاتصال التسويقي ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت ناصر العبدالله: «نحن سعداء بدعمنا للمشاريع الكويتية المميزة التي تبرز إبداعات وقدرات المواهب الكويتية في مختلف المجالات. دعمنا للمشاريع ممتد عبر سياستنا للمسؤولية الاجتماعية».