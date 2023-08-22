ضمن فعاليات حملته الصيفية «عيشها مرتين» الموجهة للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية، نظم البنك ورشة تنسيق الورد، حيث جاءت هذه الورشة لتعزيز الفعاليات الصيفية لحملة «عيشها مرتين»، ولمشاركة العملاء حاملي بطاقات البنك التجاري الائتمانية فعاليات الصيف العديدة، ومنها ورشة تنسيق الورد مع سارة الرفاعي. وقد كان الإقبال على الورشة لافتا، حيث بادر العملاء بالتسجيل والمشاركة للاستمتاع بتجربة هذه الورشة المميزة وتعلم كيفية اختيار ألوان الزهور وتجهيز الورود حتى تدوم فترة أطول للمناسبات السعيدة. وحملة «عيشها مرتين» الصيفية هي حملة ترويجية موجهة للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك، والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بجوائز استرداد نقدي بنسبة 100% من قيمة المشتريات بحد أقصى 2000 دينار عند استخدام البطاقة الائتمانية في عمليات الشراء داخل الكويت وخارجها، أو عن طريق الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك خلال فترة الحملة الممتدة حتى نهاية الشهر الجاري.



ويواصل البنك تنظيم هذه الفعاليات في إطار هذه الحملة التي أطلقها «التجاري» لمكافأة عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية تقديرا لهم على اختيارهم «التجاري» كمصدر لخدماتهم المصرفية، والتعرف على منافعها ومميزاتها وبرامج الولاء المختلفة المرتبطة بها على مدار العام. هذا، ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي يحرص على تنظيم العديد من الفعاليات لكل شرائح عملائه بهدف مكافأتهم على اختيارهم للبنك التجاري الكويتي كمصدر لخدماتهم المصرفية. وفي ختام الورشة، عبر عملاء التجاري عن شكرهم للبنك على تنظيم هذه الورشة.