أعلن بنك وربة أسماء الفائـزيـــن بسحوبـــات السنبلــة الأسبوعـيـــة، وسيستمر بنك وربة في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: مفلح منيخر مسلم العازمي، شالح نايف هزاع العتيبي، خالد مطر دوجان العنزي، عبدالرحمن سلطان الضفيري، محمد علي بداح العازمي، خالد مناور حمود الحجيلان، سعاد أحمد عبدالله فولاد، محمد زيد فلاح الرشيدي، ريم ناصر جلوي الشمري، عبدالله أحمد فهد الجسار.

وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبدالعزيز البخيت: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص».