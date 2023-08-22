مُكمِّل غذائي قد يُحسّن النوم والمزاج وصحة القلب



أوصت اخصائية التغذية نعومي نيومان بينارت، بمكمل غذائي واحد يوميا بالإضافة إلى فيتامين (د)، لتحسين النوم والمزاج وصحة القلب. وقالت د.نيومان بينارت، ان النظام الغذائي والتمارين الرياضية والرعاية الذاتية يمكن أن تساعد حقا في تحسين النوم والصحة.



وكشفت عن أن «الماغنيسيوم ضروري لكل خلية في جسمك لتعمل في أفضل حالاتها. يظهر العلم أن الماغنيسيوم يمكن أن يدعم الحالة المزاجية والقلق والنوم ومستويات الهرمونات وصحة العظام، على سبيل المثال لا الحصر من الفوائد». وصرحت بالخوض في احتياجات الإنسان الأساسية للنوم قائلة «قد يدعم الماغنيسيوم نوما أفضل من خلال تنظيم إيقاعك اليومي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدعم استرخاء العضلات، ما يساعد جسمك وعقلك على الشعور بالاستعداد للنوم. وتم دعم فوائد الماغنيسيوم للنوم من قبل العلم، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في تناول الماغنيسيوم يميلون إلى النوم بشكل أقل ونوم أقل جودة».



وانتقلت د.نيومان بينارت إلى الحالة المزاجية، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الماغنيسيوم لديهم معدل اكتئاب أعلى. وأضافت: فائدة أخرى رائعة من مكملات الماغنيسيوم هي أنها تساعد على التحكم في تقلصات عضلات القلب، ودعم صحة القلب. وقبل تناول أي نوع من المكملات، من الأفضل مراجعة طبيبك أو الصيدلي المحلي لمعرفة أنه من الآمن لك القيام بذلك، بناء على تاريخك الطبي.



المصدر: عن «إكسبريس»