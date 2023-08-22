مبارك الخالدي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي على فريق الصليبخات 2-0 في ختام مباريات الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سجل هدفي «الأخضر» حسين اشكناني والوافد الجديد النيجيري أنايو ايوالا.



وقد لعب الفريق المباراة بتشكيل غلب عليه الصف الثاني من اللاعبين تجنبا للإصابات، حيث شارك في حراسة المرمي عبدالرضا شهاب، وفي الدفاع عيسي وليد وناصر سالم وجاسم شموه وعلي عبدالرسول، وفي الوسط أشكناني وعلي عزيز وضاحي الشمري ونايف حميد، وفي المقدمة بندر السلامة وايوالا، كمـــا دفع الجهاز الفني بعدد من اللاعبين في الشوط الثانـــي وهم: الحارس أحمد دشتي وطلال المطرود وبدر المطيري وعبدالعزيز البشر وماجد يوسف وعبدالله فارس وأحمد خورشيد.