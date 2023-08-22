يعقوب العوضي



تتجه بعثة منتخبي الشباب والناشئين الوطنيين لكرة اليد إلى مونتنيغرو اليوم للدخول بمعسكر داخلي يمتد لثلاثة أسابيع يخوض خلالها المنتخبان عدة مباريات تجريبية ودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة ممثلة في بطولة العرب للناشئين والمقررة في تونس من 17 حتى 24 نوفمبر المقبل في مدينة المهدية. ويترأس الوفد رئيس الاتحاد أحمد الشحومي الذي يغادر على نفقته الخاصة يرافقه كل من أمين الصندوق خالد طالب وعضو مجلس الإدارة ناصر الدعاس وإداريي المنتخبين خالد غريب ويوسف الشاهين والجهاز الفني بقيادة المدربين من مونتنيغرو ماركوفيتش وابراموفيتش والمدربين الوطنيين حسين حبيب ووليد العنزي بالإضافة إلى أخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول و50 لاعبا.



وينتهج الاتحاد أسلوبا جديدا ومتطورا في إعداد المنتخبات الوطنية قائما على الاستمرارية، ففي سبتمبر المقبل ستقام بطولة ودية دولية خليجية على صالة «ارينا مول» على نفقة رئيس الاتحاد أحمد الشحومي بمشاركة منتخبي السعودية والبحرين.



وفي السياق ذاته، أكد خالد طالب أن المنتخبات الوطنية تحتاج لإعداد مستمر وان طريقة تحضير «الأزرق» بجميع الفئات السنية تأتي عبر خطة مدروسة ومرسومة من الاتحاد، مضيفا: «لدينا لاعبون موهوبون نسعى لصقل مهاراتهم وتحضيرهم للاستحقاقات الدولية المنتظرة وهدفنا اعتلاء منصات التتويج وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى خزينة اليد الكويتية». وتوجه طالب بالثناء للهيئة العامة للرياضة على موافقتهم على المعسكر الخارجي، كما أثنى على مجلس إدارة اتحاد اليد وعلى الرئيس أحمد الشحومي لمتابعتهم الحثيثة وتسهيلهم الصعوبات التي تواجه اللعبة بصورة عامة. من زاوية أخرى، تواصلت استعدادات منتخبنا الوطني للأشبال على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحد اليد في الدعية مساء أول من أمس بقيادة المدرب الوطني مشعل العدواني وبحضور إداري المنتخب شاكر ارتي، والتي شهدت عدة جوانب فنية وبدنية. وسيقيم الاتحاد بطولة ودية للمنتخب، حيث سيقسم 84 لاعبا على 3 منتخبات (أ)، (ب) و(ج)، وتكفل الشحومي بتوفير جوائز للمنتخبات الوطنية كنوع من التحفيز المادي بهدف تأسيس نواة للمنتخبات الوطنية للمستقبل.



وفي هذا الإطار، أكد شاكر ارتي، أن اتحاد اليد يتابع باستمرار عملية الإعداد والتحضير وبصورة يومية، مشيرا إلى أن آلية إعداد لاعب اليد يجب أن تعتمد على الاستمرارية.



إلى ذلك، فاز نادي الكويت على الحشد العراقي بنتيجة 43-26 معززا تأهله إلى دور الثمانية في بطولة الأندية العربية لكرة اليد المقامة في القطيف بالسعودية. وستخلد الفرق للراحة اليوم، على أن تنطلق الأدوار الإقصائية غدا الأربعاء.