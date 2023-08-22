حقق برشلونة حامل اللقب فوزا متأخرا على ضيفه قادش 2-0 في أول مباراة رسمية على ملعبه الجديد بعيدا عن كامب نو، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل بيدري (82) والبديل فيران توريس (94) الهدفين ليحقق النادي الكاتالوني فوزه الأول بعد تعادله سلبا افتتاحا مع مضيفه خيتافي الأسبوع الماضي. ويخوض برشلونة مبارياته على الملعب الأولمبي الواقع على تلة مونتجوك بالمدينة، في حين يشهد ملعبه العريق كامب نو إعادة بناء وترميم لمدة عام ونصف.



واختار المدرب تشافي هرناندي، الموقوف بعد طرده ضد خيتافي، لامين يامال ابن الـ 16 عاما في التشكيلة الاساسية على الرواق الايمن بدلا من البرازيلي رافينيا الذي أوقف بدوره الاسبوع الماضي. وقال تشافي بعد المباراة «إنه لاعب ناضج جدا نظرا لسنه. إنه لاعب قادر على صناعة الفارق. ليس من السهل اللعب في برشلونة في سن الـ16، لكنه جاهز جدا لمساعدة الفريق». أقيمت المباراة أمام نحو 40 ألف متفرج، إذ كان هناك حوالي 10000 مقعد فارغ مع انخفاض مبيعات التذاكر الموسمية بسبب الانتقال المؤقت من كامب نو.



وفشل أتلتيكو مدريد في الخروج بالنقاط الثلاث ضد مضيفه ريال بيتيس، واكتفى بنقطة يتيمة بعد تعادل الفريقين سلبا.



ديست إلى أيندهوفن



انتقل الظهير الأيمن الأميركي سيرجينيو ديست من برشلونة إلى أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة، حسب ما أفاد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم. وقال النادي الكاتالوني في بيان، إن ديست (22 عاما) سيعار «حتى 30 يونيو 2024»، مضيفا أن النادي الهولندي لديه «خيار الشراء» نهائيا.



وتابع «يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية في حالة البيع في المستقبل».