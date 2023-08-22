حقق فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR مؤخرا فوزا مميزا آخر على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية، الذي أقيم ضمن منافسات بطولة العالم للراليات WRC للعام 2023، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، إذ توج إلفين إيفانز بالمركز الأول من خلال أدائه المميز على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 33، في حين حقق زميله تاكاموتو كاتسوتافي المركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 18. وبعد فوزها الخامس في رالي فنلندا منذ عام 2017، عززت شركة تويوتا صدارتها لفئة المصنعين في البطولة إلى 67 نقطة. واعتلى كاتسوتا منصة التتويج للمرة الرابعة في بطولة العالم للراليات بعد أدائه القوي والواثق على الطرق المحيطة بيوفاسكولا، التي عاش فيها لعدة سنوات. وفاز هو ومساعده آرون جونستون بمرحلة الغابة الأولى، وتمكنا من الفوز بالمرحلة الأخيرة من اليوم الثاني بفضل المهارات الممتازة التي قدماها على الطرق المبتلة، مما ساعدهما على استعادة موقعهما في المنافسة على المركز الثالث. وعزز كاتسوتا ذلك من خلال تحقيقه أسرع وقت مرة أخرى في اليوم الأخير من الرالي. وتمكن من إحراز المركز الثالث بعد تسجيل رابع أفضل زمن في مرحلة «باور» الأخيرة.



وفي تعليق له، قال رئيس فريق «تويوتا جازو للسباقات» آكيو تويودا: «إلفين، تاكاموتو، تهانينا على تحقيق انتصار مذهل آخر في رالي فنلندا! بصفتي المدير البديل للفريق هذه المرة، إذ إن مدير الفريق ياري ماتي شارك في السباق على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 97، تمكنت من إدراك الجهد الكبير الذي يبذله كل عضو في الفريق، ما يدفعني لشكرهم جميعا مرة أخرى. ولطالما أخبرت كل عضو في الفريق بثلاثة أشياء: «فريق واحد» و«لا تستسلم أبدا» و«نحن نكره الخسارة». شكرا لإلفين وسكوت على منحي فرصة الصعود إلى منصة التتويج، ولا شك أنني أتطلع لتكرار هذا الأمر الرائع نفسه في اليابان مرة أخرى. وأنا ممتن لياري ماتي مرة أخرى، الذي بنى ويقود مثل هذا الفريق الرائع. وأود أن أشكره والفريق على هذا الأسبوع الرائع». وستكون المحطة التالية من بطولة العالم للراليات 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA في رالي الأكروبوليس في اليونان، الذي سيقام في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر، والذي يشتهر بالطرق الجبلية الصخرية ودرجات الحرارة المرتفعة، مما سيشكل تحديا صعبا أمام المركبات والإطارات والسائقين على حد سواء.