افتتح يوفنتوس الموسم الجديد بطريقة مثالية بفوزه بثلاثية نظيفة على مضيفه أودينيزي، فيما أنقذ المهاجم أندريا بيلوتي فريقه روما من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 2-2 ضد ضيفه ساليرنيتانا على الملعب الأولمبي في العاصمة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وحسم فريق المدرب ماسيميليانو أليغري المباراة في شوطها الأول بأهداف فيديريكو كييزا (2) والصربي دوشان فلاهوفيتش (20 من ركلة جزاء) والفرنسي أدريان رابيو (45+3).



وسقط لاتسيو وصيف الموسم الماضي أمام مضيفه ليتشي 2-1 بهدفين متأخرين.



تقدم فريق العاصمة بالهدف رقم 197 لتشيرو ايموبيلي بقميصه في الشوط الأول (26)، وفي حين بدا لاتسيو متجها للفوز، عادل السويدي بونتوس ألمكفيست في الدقيقة 85 قبل أن يمنح فيديريكو دي فرانتشيكيو فوزا مثيرا لأصحاب الأرض (87).



وافتتح بيلوتي التسجيل في الدقيقة 17 لروما ليفك صياما عن التهديف في الدوري الإيطالي يعود إلى مايو من العام 2022. وبعد أن منح أنتونيو كاندريفا التقدم لساليرنيتانا بتسديدتين جميلتين مع نهاية الشوط الأول وبداية الثاني (36 و49)، أنقذ بيلوتي روما من الخسارة بعد أن تابع برأسه ركنية نفذها الوافد الجديد الأرجنتيني لياندرو باريديس.



في مباراة أخرى، سجل البلجيكي شارل دي كاتيلار هدفا في مباراته الأولى الرسمية مع أتالانتا ليسهم في فوز الفريق 2-0 على مضيفه ساسوولو، فيما أضاف الهدف الثاني نادير زورتيا الثاني (93). وغاب عن ساسوولو نجمه دومينيكــو بيراردي الذي تعرقلت عملية انتقاله إلى يوفنتوس.فرنسا



ارتقى موناكو وبريست الى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوز الاول على ضيفه ستراسبورغ 3-0 والثاني على مضيفه لوهافر 2-1، ضمن منافسات المرحلة الثانية.



وتقدم فريق الامارة عبر ثنائية الياباني تاكومي مينامينو (20 و36) الذي مرر بدوره الكرة الحاسمة لوسام بن يدر الذي سجل الهدف الثالث (58).



وفرض المهاجم رومان ديل كاستيلو نفسه نجما بتسجيله الهدف الاول لبريست ضد لوهافر في الدقيقة 28 وتمريره كرة الهدف الثاني إلى المدافع ليليان براسييه (56)، وذلك بعد 4 دقائق من ادراك لوهافر التعادل عبر لاعب وسطه الروسي دالر كوزياييف (52).



ولم يتمكن رين من اللحاق بهما في الصدارة بتعادله مع لنس 1-1 في ختام منافسات المرحلة بعد أن تغلب 5-1 على متز في المرحلة الأولى.



تقدم لنس عبر الكولومبي ديفر ماتشادو (3) وعادل لرين بانجامان بورغو (53 من ركلة جزاء).