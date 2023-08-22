عبر مدرب تشلسي ماوريسيو بوكيتينو، عن استيائه بعد خسارة فريقه أمام مضيفه وست هام يونايتد (1-3) ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وصنع تشلسي العديد من الفرص، لكنه لم يتمكن من استغلالها أمام المرمى، كما تعرض لتهديد مستمر من الهجمات المرتدة والكرات الثابتة لوست هام. وقال بوكيتينو: «هذه هي كرة القدم، فريق مثلنا يحتاج إلى تحقيق التوازن الصحيح. أعتقد أنه كانت هناك بعض الإجراءات التي لم نتمكن من إدارتها بشكل جيد». وأكمل: «صنعنا العديد من الفرص وقدمنا أداء جيدا في الشوط الأول. كان يجب أن ننهي المباراة في الشوط الأول».



وأضاف: «في الشوط الثاني تلقينا هدفا آخر. إيجاد مساحة لخلق فرص واضحة أمر صعب، لكن بشكل عام يصعب تفسير هذا النوع من المباريات. لقد استحوذنا على الكرة، وقمنا بصناعة الفرص وربما كنا الفريق الأفضل لكن في النهاية خسرنا».



وتابع: «تعرضنا للإحباط عندما أهدرنا ركلة الجزاء. كنا نلعب بشكل جيد، ولم نحصل على المكافأة. بدأنا الشوط الثاني قليلا بهذا الاعتقاد حتى بدأنا اللعب مرة أخرى». وأردف: «نحتاج إلى أن نكون أكثر قوة في هذا النوع من المواقف لأننا كنا نعلم أن وست هام يتراجع بعمق والهجمات المرتدة والركلات الثابتة خطيرة حقا». وختم: «أنا محبط، لكن هذه ليست سوى البداية. نحن بحاجة إلى الإيمان بالعملية. أعتقد أننا سنكون أقوى وبالتأكيد سنكون منافسين».