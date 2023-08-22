بعد غياب لمدة عامين على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانيا، عودة موفقة الى الملاعب الأميركية بإحرازه لقب دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز في التنس، وذلك بعدما خرج منتصرا من «أصعب مباراة في حياتي» بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز الأول 5-7 و7-6 (9-7) و7-6 (7-4) في نهائي ماراثوني. وفي مواجهة ملحمية بين المصنفين الأولين عالميا، أنقذ المخضرم ديوكوفيتش (36 عاما) نقطة كانت ستمنح منافسه الشاب (20 عاما) المباراة واللقب، في طريقه لإنهاء المواجهة لصالحه بعد خمس فرص للحسم.



ووصف الصربي المباراة التي كانت ثأرية بعدما خسر نهائي ويمبلدون أمام ألكاراز الشهر الماضي، قائلا «أمر جنوني، لا أعرف ماذا سأقول. من الصعب الوصف. كانت أصعب مباراة في حياتي». واحتاج الفائز بـ 23 لقبا في البطولات الكبرى إلى تدخل الطبيب في المجموعة الثانية نتيجة معاناته من الحر الشديد في سينسيناتي، لكنه تجاوز ذلك وتمكن من الخروج منتصرا في لقاء استغرق 3 ساعات و44 دقيقة، رافعا رصيده الى 3 ألقاب في هذه الدورة من أصل 8 مباريات نهائية، والى 39 في دورات الألف نقطة للماسترز (عزز رقمه القياسي) من أصل 57 مباراة نهائية. وعند السيدات، حققت الأميركية اليافعة كوكو غوف، المصنفة سابعة عالميا، أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية بتتوجيها بدورة سينسيناتي المصنفة بين دورات الألف، على حساب التشيكية كارولينا موخوفا 6-3 و6-4.



وأصبحت غوف (19 عاما)، التي أقصت الپولندية ايغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا من نصف النهائي، أول مراهقة تحقق ثلاثة ألقاب في عام واحد منذ الكندية بيانكا أندرييسكو عام 2019، بعد أن أضافت سينسيناتي الى لقبي أوكلاند وواشنطن.