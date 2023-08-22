محمد الجلاهمة



أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، أن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد محمد قبازرد أحبطوا محاولة وافد آسيوي ضخ نحو كيلوين من مخدر الهيروين في طرد قادم من دولة آسيوية عبر الشحن الجوي إلى السوق المحلي.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وصلت إلى رجال المكافحة عن وافد هندي بصدد تهريب كمية من الهيروين في طرد جوي قادم من دولة آسيوية مجاورة، وعليه تم التنسيق مع إدارة الشحن الجوي. ولدى تقدم الوافد لتسلم الطرد جرى ضبطه والعثور على المخدرات التي كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل محتويات الطرد.