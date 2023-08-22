منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد امن الأحمدي مساء أمس وافدا عربي الجنسية في العقد الرابع من عمره، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة أبوحليفة بحالة تعاط وبحوزته 24 كيسا من مادة الشبو والكيميكال المخدرة.



وكانت إحدى دوريات إسناد عمليات امن الأحمدي في منطقة أبوحليفة اشتبهت في شخص يسير على الأقدام بحالة غير طبيعية، وبعد التوجه اليه لاذ بالفرار، فتم اللحاق والإمساك به، حيث تبين أنه بحالة غير طبيعية، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 20 كيسا من مادة الشبو المخدرة و4 أكياس كيميكال بالإضافة إلى أدوات للتعاطي.