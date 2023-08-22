تخطط شركة «ميتا» لإطلاق نسخة ويب من تطبيق التدوين المصغر «ثريدز»، في إطار المنافسة المحتدمة مع منصة «إكس»، المعروفة باسم «تويتر» سابقا، والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، حسبما ذكر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».



وتشتبك المجموعتان العملاقتان في مجال التكنولوجيا منذ سنوات حول وجهات نظرهما المتعارضة حول العالم، من السياسة إلى الذكاء الاصطناعي.



وأكد المدير المسؤول عن تطبيق «إنستغرام» آدم موسيري انه سيتم إطلاق إصدار «الويب» من «ثريدز» قريبا، كاشفا عن أنه «يتم اختباره داخليا بالفعل».



وحسبما نقلته «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين، فإن إطلاق الإصدار الجديد سيتم في غضون ايام، على الرغم من أن خطط الإطلاق «ليست نهائية وقد تتغير».



وقال العديد من خبراء وسائل التواصل الاجتماعي إن نسخة الويب لـ «ثريدز»، ستكون مفيدة لـ «ميتا»، وستمنحها وصولا أسرع بين المستخدمين عبر الإنترنت.



وفي السياق، قال الخبير التقني سام صليبا إن إصدار الويب الجديد لـ «ثريدز» سيمثل «ميزة تنافسية» مهمة لشركة «ميتا» وسيمنحها قدرات أفضل على جمع البيانات، في ظل تنافسها المستمر مع «إكس».