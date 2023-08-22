

رشيد الفعم



صاغت اللجنة المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ التقرير المبدئي لدراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة لها وحصر كل المخالفات فيها بعد أن قامت بعدة جولات في المنطقة لرصد تلك المخالفات وتدوين المشاكل. وقد عقدت اللجنة أكثر من اجتماع لوضع المحاضر اللازمة لحصر المشاكل، والتي من أجلها تم تشكيل اللجنة.



وقال مصدر لـ «الأنباء»، ان من ضمن الحلول التي سيتم النظر فيها بشكل عام لمشكلة جليب الشيوخ وضع حل تنظيمي لها بالتوافق مع المجلس البلدي. ولفت المصدر إلى ان اللجنة مستمرة في عملها حتى رفع التقارير اللازمة بحسب قرارها، مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا بحل تلك المشاكل التي كانت عالقة خلال فترات عدة وطويلة مما يستوجب ان تتم دراستها، وذلك في إطار الجهود المستمرة لوضع الترتيبات اللازمة لحصر وتنظيم المشاكل التي تعاني منها منطقة الجليب. ويترأس اللجنة المشتركة المدير العام للبلدية وعضوية نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير، ونائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، وممثلين عن الإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الأشغال العامة.