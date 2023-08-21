رجال الأمن تمكنوا من تسليمه هاتفاً نقالاً والاصطدام بمركبته 3 مرات حتى التوقف

عبد الله قنيص

تدخل رجال من ادارة امن الطرق الجنوبية لإنقاذ قائد مركبة تعطلت منه دعسة البنزين حيث تمكن رجال الأمن من تسليمه هاتف احد رجال الامن والتواصل معه لإنقاذه وتعريفه بكيفة التعامل مع الواقعة، وبالفعل جرى الاصطدام من قبل للدورية لثلاث مرات.

وكان قد ورد بلاغ من غرفه العمليات بوجود شخص معلقة دعسة البنزين عنده وكان الشخص في قطاع الاحمدي وتم دخوله قطاع الجنوب ومشاهدته عند جسر الوفرة باتجاه النويصيب وكان جهاز الشخص مغلقا وتم السير بجانبه واعطاؤه هاتف قائد الدورية للتواصل معه و تم ابلاغه بالتلاحم بنا من الخلف والاصطدام بالدورية اكثر من مرة ولم تستجب المركبة وتم الاصطدام بالمركبة من الخلف ٣ مرات وتم استيقافها عند جسر العريفجان واتضح ان الشخص معلقه الدعسة من جسر برج التحكم نزولاً من الخامس .