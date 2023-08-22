أعلنت موسكو امس أن تلامذة المدارس الثانوية في روسيا سيتدربون على تسيير مسيرات قتالية اعتبارا من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.



وبعد نحو 18 شهرا من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أظهر برنامج نشرته وزارة التعليم أن المراهقين الروس سيتمكنون من التعرف على «وسائل الاستخدام العسكري للمسيرات» أو حتى طريقة «تنفيذ مهام الاستطلاع باستخدام مسيرة».



وستتاح لهم أيضا فرصة «تنفيذ عمليات تجريبية ملموسة للمسيرات» وتعلم طرق درء «مسيرات العدو».



وتستهدف هذه الصفوف شريحة التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما في إطار «التدريب العسكري الأساسي».



وهذا التدريب الذي كان يعطى في الحقبة السوفييتية قبل أن يتم التخلي عنه، أعيد العمل به اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024.



ويقدم هذا التدريب تعريفا لأسلحة الحرب مثل بندقية كلاشنيكوف الهجومية ويتضمن 140 ساعة على الأقل من الدروس.



وفي نوفمبر 2022، أوضح صاحب المبادرة النائب سيرغي ميرونوف أن «إدخال مثل هذه المادة إلى المدارس سيسمح بالإعداد المنهجي للمواطنين لمواجهة محتملة مع العدو».



في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي خلال زيارة إلى كوبنهاغن امس أنه «واثق» بأن روسيا ستخسر الحرب ضد بلاده، بينما حذرت موسكو مجددا من مخاطر حصول كييف على طائرات «إف-16» بعد أن وعدتها هولندا والدنمارك بتزويدها هذه المقاتلات الأميركية الصنع.



وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي: «نحن واثقون بأن روسيا ستخسر هذه الحرب... أنا على ثقة من أننا سننتصر لأن الحقيقة إلى جانبنا».



وقوبل خطاب الرئيس الأوكراني بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين الذين لوحوا بأعلام بلاده.



وأضاف زيلينسكي: «الأهم هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا معا، نؤكد أن للحياة قيمة وأن الناس مهمون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة». وتابع: «سيكون نصرا مشتركا. نصر الحقيقة والديموقراطية ونصر شعبنا وأممنا».



من جانبه، حذر السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين امس من أن قرار كوبنهاغن يشكل «تصعيدا» للنزاع.



وقال باربين: «بالاختباء وراء فرضية أن على أوكرانيا نفسها تحديد شروط السلام، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ألا تترك لأوكرانيا أي خيار سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا».



وتابع: «يدفع موقف كهذا بأوكرانيا نحو الهاوية ويحول شعبها إلى ضحايا جدد».



ميدانيا، أعلنت روسيا امس إحباط هجمات جديدة بمسيرات أوكرانية قرب موسكو ومنطقة كالوغا لم تسفر عن ضحايا ولا أضرار.



وأوردت وزارة الدفاع الروسية على موقع تلغرام أنه حاولت كييف شن «هجوم إرهابي بآلية جوية بلا طيار تم إحباطه» في منطقة موسكو.



وتابعت أن الدفاعات الجوية في منطقة موسكو رصدت المسيرة التي تم «شل حركتها بوسائل الحرب الإلكترونية» و«تحطمت قرب قرية بوكروفسكويي في منطقة أودينتسوفو» جنوب غرب العاصمة.



كما أحبطت الدفاعات الجوية الروسية «هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف» وأسقطت مسيرة في منطقة إسترا إلى شمال غرب العاصمة الروسية.



وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليين في موسكو فرضا قيودا موقتة على الرحلات وحولا عددا من الطائرات إلى أمكنة أخرى.



وتم إحباط هجوم ثالث بمسيرة أوكرانية في وقت لاحق صباح امس في منطقة كالوغا الواقعة جنوب غرب موسكو بحسب حاكم المنطقة فلاديسلاف تشابشا.