عبدالكريم أحمد



حذرت النيابة العامة من قضايا النصب والاستيلاء على الأرصدة المصرفية إلكترونيا، مبينة أن الآونة الأخيرة شهدت وقوع الكثير من هذه الجرائم في البلاد.



وأوضحت النيابة أن من صور هذه الجرائم قيام الجاني بالتسويق لمنتج أو خدمة في موقع إلكتروني ينشئه أو في مواقع التواصل الاجتماعي، كتذاكر المدن الترفيهية أو المباريات والحفلات، أو الاستثمار في المحافظ، أو انتحال صفة جهة حكومية أو خاصة يعرض من خلالها الخدمات كاستقبال الشكاوى والطلبات.



ودعت النيابة إلى ضرورة التحقق من هوية الشخص أو الجهة التي يتم إرسال المبالغ إليها عبر الروابط المصرفية، والتأكد من مقدار المبلغ المرسل في الرابط، وعدم إرسال روابط نيابة عن آخرين إلا بعد التأكد من سببها وقانونيتها تجنبا للمساءلة القانونية.