وجه النائب د. محمد المهّان سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات فهد الشعلة، قال في مقدمته: تعد منطقة الوفرة السكنية من المناطق النائية التي تفتقر الى اهم الخدمات الأساسية التي يحتاجها قاطنيها وابرزها عقود النظافة ، حيث أن تراكم القمامة والروائع المنبعثة منها تدل على أن هذه المنطقة مهملة ولا يكترث احد لساكنيها .

وطالب تزويده وإفادته عن الآتي:

(1) ؟ يرجى تزويدي بمدة كل عقد، وقيمته وأسماء الشركات التي جرى التوقيع معها.

(2) هل يوجد عقد للنظافة حالي في منطقة الوفرة السكنية ؟ في حالة الاجابة بالنفي يرجى بيان أسباب عدم طرح مناقصة حتى ورود هذا السؤال .

(3) هل رصدت بلدية الكويت مخالفات على الشركات التي جرى التوقيع معها فيما يتعلق بالنظافة للمناطق ؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقوبات.

(4) كم عدد الشكاوى التي استلمتها بلدية الكويت بشأن نظافة منطقة الوفرة السكنية ومنطقة الوفرة الزراعية منذ 1-1-2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ؟ وبيان ما قامت به البلدية اتجاه هذه الشكاوي ؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكاوي .