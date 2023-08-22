مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه بتوجيهات من رئيس الديوان د. عصام الربيعان، تم وضع خطة تنفيذ الورش التدريبية لمستخدمي النظم المتكاملة بالجهات الحكومية للموسم 2023-2024.



وتتضمن الخطة 11 برنامجا تدريبيا في نظم تنقلات الموظفين وتقييم الأداء والحضور والانصراف ، والبعثات والإجازات الدراسية والترقيات المالية والوظيفية والجزاءات والعقوبات .



وتشمل البرامج أيضا قضايا التعيين والتوظيف المركزي ، و حساب وصرف الرواتب والاستقطاعات الآلية وتحليل الميزانية ، و الهياكل التنظيمية والنظام المركزي لدليل الخدمات الحكومية و الاستحقاقات وموسوعة تشريعات الخدمة المدنية ، وأمن وسرية البيانات ودعم المستفيدين و الموقع الرسمي ( البورتال ).



وحدد الديوان أسماء 11 مدربة من الكوادر الوطنية للقيام بتنفيذ الخطة التدريبية في ورش تعقد في ديوان الخدمة المدنية وهن : سارة العجمي ومريم العريان وفاطمة العدواني وفاطمة المريخي وندي الدويسان وطيبة الرفاعي و شروق الكندري وهيا السعيدان وروان الصانع وأمل عمران وأبرار العمران، إلى جانب 3 مدربين هم : خالد العريمي وبدر الخالدي وسعود المنصور .



وشملت قائمة أسماء منسقي النظم كلا من :فرح البحراني ونوف السواحي و فهد العنزي .



هذا ويتضمن الجدول التالي مواعيد وتواريخ عقد هذه البرامج :

















