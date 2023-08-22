أعلن النائب سعد الخنفور، عن تقديمه لحزمة أسئلة لعدد من الوزراء عن المشاكل التي يعاني منها أبناء مدينة المطلاع مشيرا أن الوعود الحكومية المستمرة في الانتهاء من كافة أعمال المدينة منذ اصدار أمر البناء وحتى الآن لم تنفذ وما زال سكان المدينة هم الخاسر الوحيد في هذه المنظومة.

وأشار الخنفور أنه تقدم بعدة أسئلة إلى وزير الكهرباء والأشغال عن تأخر استكمال الخدمات العامة في المدينة قائلا ليس من المعقول غياب الإنارة والكهرباء عن المباني العامة والطرق الرئيسية والضواحي والطرق الفرعية الامر الذي حول المدينة إلى مدينة ظلام.

وزاد الخنفور كذلك الامر يتعلق بوزارة الاشغال وعليها أن تستكمل الجدول الزمني المعلن لعقود الخدمات واستكمال رصف الطرق وكذلك الانتهاء من طريق «سليل الجهراء» لربط مدينة المطلاع مع طريق الدائري السادس السريع .

وأضاف الخنفور على كافة الجهات الحكومية أن تتأكد من الطبيعة الخاصة من أراضي المطلاع لاسيما ما قيل عن دراسات تؤكد انخفاض أراضيها الأمر الذي يعرضها لتباين المنسوب واحتمالية تجمع مياه الأمطار مستقبلاً، كما حدث في مدينة صباح الأحمد، مطالبا الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الاشغال باتخاذ كافة التدابير حتى لا تغرق المدينة من أي تجمع مياه تتعرض له المنطقة مستقبلا.

واختتم الخنفور قائلا لم يعد للوزراء حجة في تنفيذ مخططاتهم الزمنية بعد اعتماد مجلس الامة الميزانية الجديدة، قائلا سنتابع تحركات الوزراء في هذا الملف وننتظر الإجابات على الأسئلة الموجهة للوقوف على مدى تعاون الوزراء معنا في القضية الاسكانية.