بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ضحى الخميس، في تصريح خاص لـ "الأنباء"، أن الهيئة و إيمانا منها في مشاركة ذوي الإعاقة بكافة الأنشطة التي تقام سواء على المستوى المحلي والخليجي أو على المستوى الدولي والتي تأتي ضمن خطة عمل واستراتيجية الهيئة في دمج الاشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم بكافة المجالات، وضعت خطة توعوية تحث ذوي الإعاقة على المشاركة في العديد من المسابقات التي تقام سنويا في الكويت وعلى مستوى دول الخليج وفي مقدمتهم مسابقة الدولة لحفظ وتجويد القرآن الكريم الذي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقد بدأت الهيئة في حملة توجيه الأبناء على المشاركة في هذه المسابقة عبر دعواتهم للتسجيل عبر مواقع الهيئة الالكترونية الى جانب دعواتهم للمشاركة في مسابقة الرسم الخامسة لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة بدعوة من مؤسسة WACNET اليابانية تحت عنوان TOYOHASHI BRUT ART CONTEST. على أن يتم التقديم على موقعهم [email protected] حتى تاريخ 24-ديسمبر 2023 .

بالاضافة للمشاركة في مسابقة عمار التي تقام على مستوى دول الخليج تحت شعار (# إلهام - يتكلم - عربي )وهي من المبادرات الانسانية لاكتشاف الأشخاص الموهوبين من ذوي الاعاقة و تمكينهم و دمجهم في المجتمع بالاضافة إلى اكتشاف أفراد المجتمع و الجهات غير الربحية ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم ذوي الإعاقة ،وقد تم تمديد التسجيل إلى تاريخ 26 الجاري بالإضافة إلى رفع قيمه النقدية للفائزين .

واشارت الخميس أن المشاركة والتسجيل في جائزة عمار متاحة لكافة المواطنين والمقيمين من خلال الرابط التالي www.ammar.sa ،

وتمنت أن يحصدوا الطلاب المراكز الاولى كما هم دائما متميزين في شتى المجالات والمشاركة في كل مسابقة لابراز هوايتهم ومواهبهم المميزة ومتابعة كل ما هو جديد.

وتابعت: وللمزيد من المعلومات عن هذه المسابقات يمكنهم زيارتنا والاطلاع على حسابات الهيئة انستغرام وتويتر .