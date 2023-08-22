أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد فورا، في حين رفضت الجزائر طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر.



وأكد الاتحاد الأفريقي تضامنه الكامل مع المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري دبلوماسيا في النيجر.



كما أعلن الاتحاد رفضه أي تدخل خارجي في شؤون القارة سواء كان من دولة أو من شركة عسكرية.



من جهة أخرى، كشفت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر.



وأضافت الإذاعة أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر المجاورة، وتفضل اتباع السبل الديبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.



وكشف تقرير للإذاعة الجزائرية الحكومية مساء أمس الاثنين عن أن فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر بالتدخل عسكريا في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.



ونقلت عما وصفتها بمصادر مؤكدة أن «التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة».