وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، قال في مقدمته، بالإشارة إلى قانون التقاعد المبكر وما ورد فيه من نصوص، وإلى القواعد العامة للتقاعد وفقاً لاشتراطات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحرصاً منا على تطبيق القانون وعدم المساس بأموال المواطنين دون وجه حق.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدة الاستقطاع القصوى لخصم مبلغ اشتراك التأمينات الاجتماعية للموظفين الكويتيين؟

2- هل تستمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاع مبالغ الاشتراك من الموظفين وهم على رأس عملهم بعد مرور مدة 30 سنة خدمة في حالة عدم تقاعدهم؟

3- ما الاجراءات المتبعة من قبل التأمينات الاجتماعية في حال تقاعد الموظف وقد تم استقطاع المبلغ منه لمدة أكثر من المقررة؟

4- عدد الموظفين الكويتيين المتجاوزين لخدمة 30 سنة ولم يتقاعدوا ومازال الاستقطاع مستمر عليهم؟ وما اجمالي المبالغ المستقطعة من جميع المتقاعدين لهذه الفئة حتى تاريخه؟

5- عدد الموظفين على رأس عملهم ممن اتموا 30 سنة خدمة واعمارهم دون الـ 55 سنة؟ وهل الاستقطاع بعد المدة المقررة اجباري أم اختياري؟

6- في حال إحالة الموظف للتقاعد بطلب من جهة عمله لتجاوزه خدمة 30 سنة ودون الوصول إلى سن التقاعد (55) سنة، هل يتم تطبيق نسبة الاستقطاع على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد المبكر؟