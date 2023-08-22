قام مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ د.فايز الظفيري بجولة تفقدية في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك للاطلاع عن قرب على سير عملية تسجيل الطلبة المستجدين والتأكد من استكمال الجداول الدراسية الخاصة بهم، والاستماع إلى ملاحظات الطلبة ومعرفة المشكلات التي تواجههم.

وأشار إلى استمرار عملية التسجيل وأن هناك ازديادا كبيرا على طلبات الشعب الدراسية، مؤكدا استعداد جامعة الكويت على تلبية الاحتياجات الطلابية فيما يتعلق بالشعب الدراسية في وقت كاف قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتمنى الظفيري للطلبة عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنمو التعليمي الذي يليق بطلبة جامعة الكويت وسمعتها المتميزة، متطلعا إلى أن يكون العام الدراسي القادم عاما حافلا بالعطاء والتميز والإبداع الأكاديمي التدريسي والبحثي بجهود أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وجميع العاملين بجامعة الكويت، مثنيا على جهود موظفي عمادة القبول والتسجيل الملحوظة في تسهيل سير عملية التسجيل.

ثم توجه مدير جامعة الكويت بالإنابة والوفد المرافق له إلى زيارة لمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية وكان في استقباله القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون هيئة التدريس والعلاقات الثقافية د.عبدالرحمن الصليلي، وذلك للاطلاع على سير العمل والتأكد من جاهزية القطاع لاستقبال العام الجامعي الجديد.