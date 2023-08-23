مفرح الشمري

أعلن عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين د.محمد محمد سمير، عن قائمة الكتب والإصدارات المقرر صدورها في الدورة الجديدة من المهرجان، والتي من المقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل على مسارح القاهرة.

وكشف أن المهرجان سوف يصدر 6 عناوين خلال الدورة الثلاثين، تتنوع ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، هي: «الفنون الأدائية والشتات العربي في أوروبا» تأليف د. عمر فرتات، و«تمثيلات الهجنة الثقافية في المسرح» تأليف د. شيماء مكرم، و«الأدائية» تأليف ايريكا فيشر ليشته وترجمة د. مروة مهدي عبيدو، و«فن المسرح» تأليف جيمس هاملتون ترجمة: أحمد عبد الفتاح، كما يصدر المهرجان أيضا كتاب «مهرجان أبو الهول (أول مهرجان ميتافيرس في العالم)» تأليف هايل علي المذابي، وكتاب «نظرية الدراماتورجيا» تأليف جانيك زاتوفسكي وترجمة أحمد عبدالفتاح.

يقام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برعاية وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: د.سامح مهران رئيسا، د.محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما، د.دينا أمين مديرا، د.أيمن الشيوي مديرا، بالإضافة إلى عضوية كل من: د.أحمد مجاهد، د.أسماء يحيى الطاهر، د.محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهى.

ويعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.