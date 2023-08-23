أفاد إعلام رسمي إيراني امس بأن طهران كشفت النقاب عن طائرة مسيرة متطورة محلية الصنع تحمل اسم «مهاجر 10»، بمدى وفترة تحليق معززين إلى جانب حمولة أكبر.



وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن المسيرة الجديدة يصل مداها التشغيلي إلى 2000 كيلومتر ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، وتستطيع حمل 300 كيلوغرام، أي مثلي قدرة الطائرة المسيرة «مهاجر-6».



وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بأن إزاحة الستار عن المسيرة الجديدة جرت صباح امس خلال مراسم حضرها الرئيس إبراهيم رئيسي.



وتبلغ سعة الوقود القصوى للطائرة المسيرة 450 ليترا، وتستطيع التحليق على ارتفاع 7000 متر بسرعة قصوى تبلغ 210 كيلومترات، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، ومجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية، حسبما قالت الوكالة.



وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب الطائرة المسيرة، تم الكشف أيضا عن القنبلة الموجهة «أرمان 1» التي تطلق من الجو.



ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو في يوم الصناعة العسكرية امس يظهر الطائرة المسيرة ضمن معدات عسكرية أخرى مع نص يقول «جهزوا ملاجئكم» باللغتين العبرية والفارسية.