الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، ان انطلاق النسخة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد القطري لكرة القدم للموسم 2023-2024، سيشهد مشاركة أندية الدرجتين الأولى (فئة الأولمبي تحت 21 سنة) والدرجة الثانية.



وأسفرت قرعة البطولة عن توزيع الفرق المشاركة إلى 5 مجموعات بواقع 4 فرق في كل منها، حيث ضمت المجموعة الأولى كلا من: (الشحانية ومسيمير والوكرة ومعيذر)، والمجموعة الثانية: (الوعب والخريطيات والعربي وقطر)، والمجموعة الثالثة: (السيلية ولوسيل والغرافة والسد)، والمجموعة الرابعة: (الخور والشمال وأم صلال والريان)، والمجموعة الخامسة: (البدع والدحيل والمرخية والأهلي).



وتنطلق مباريات مرحلة المجموعات للبطولة في 3 سبتمبر المقبل.



ويقضي نظام البطولة بإقامة منافسات الدور الأول من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل الفريق صاحب المركز الأول من كل مجموعة من المجموعات الخمس، إلى جانب الفرق الثلاثة صاحبة أفضل مركز ثاني إلى الدور ربع النهائي، فيما تقام المراحل المتقدمة بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية.