وبّخ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حكومته لتعاملها «غير المسؤول» مع الفيضانات المرتبطة بالعاصفة الأخيرة «خانون»، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.



وأظهرت الصور التي بثتها وسائل الإعلام كيم في حقل أرز غمرته مياه الفيضانات بمنطقة نامفو وهو يعطي تعليمات لمسؤولين متهجمي الوجوه فيما كان يدون أحدهم ملاحظات.



وقال بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الأضرار «لم تكن بسبب كوارث طبيعية بل بسبب كارثة إنسانية جراء لامسؤولية أشخاص كسالى».



وأضافت الوكالة أن كيم «لام بشدة» المسؤولين الحكوميين مستهدفا رئيس الوزراء كيم توك هون خصوصا. وتابعت أن الأخير «زار الموقع مرة أو مرتين كمتفرج».



ومرت العاصفة المدارية «خانون» في وقت سابق من أغسطس الجاري عبر كوريا الشمالية، وهي دولة معرضة للفيضانات بسبب نقص البنى التحتية وإزالة الغابات.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أن الفيضانات غمرت أكثر من 560 هكتارا من الأراضي، خصوصا حقول أرز. وأصدر كيم أوامره «بمعاقبة المسؤولين بشدة»، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.