القاهرة - محمد صلاح



يعيش الفنان محمد عادل إمام حالة من النشاط الفني السينمائي مصحوبة بالحيرة الشديدة، حيث تعاقد على بطولة ثلاثة أفلام دفعة واحدة، انتهى من تصوير احدها وهو «أبو نسب» ومعه في البطولة ياسمين صبري، وتجمعهما قصة حب خلال الأحداث، ويشاركهما: ماجد الكدواني ووفاء عامر وهالة فاخر، والعمل تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.



أما الفيلم الثاني الذي بدأ محمد تصويره مؤخرا فهو «الأستاذ»، وتلعب أسماء جلال البطولة النسائية، ومعهما: بيومي فؤاد وباسم سمرة ومحمد محمود، وتأليف وإخراج شريف عرفة.



وتعاقد إمام على فيلم «شمس الزناتي» الذي قام ببطولته والده عام 1991، حيث يعود بالزمن لمدة 15 عاما، وتكشف الأحداث كيف تكونت هذه المجموعة في البداية، وتشاركه البطولة أمينة خليل، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبا.