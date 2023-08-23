دمشق - هدى العبود



أنهى المخرج السوري ورد حيدر عمليات تصوير مسلسله «عقد الحاق» في أول تجربة إخراجية بعد عدة أفلام قصيرة. وفي تصريح للإعلام، أكد حيدر أن اسم العمل هو المحور الرئيسي لحكايته، وأن ما شجعه على خوض هذه التجربة كون العمل سورياً بالمطلق.



مضمون العمل اجتماعي مكون من 12 حلقة، يروي قصة نحاتة موهوبة «ريما» تجسد دورها الفنانة دانا مارديني التي تعيش صراع طفولتها القاسية وعلاقتها العاطفية المعقدة مع جاد (مهيار خضور) المصور الفوتوغرافي الذي يسعى ليصبح صانع أفلام وثائقية، ومن أبرز الفنانين المشاركين في البطولة: صباح الجزائري، قمر خلف، سمر سامي، نانسي خوري، حسن عويتي، اندري سكاف، امانة والي، وشادي الصفدي.