أعلنت روسيا أمس، أنها دمرت زورقا حربيا أوكرانيا كان يقل عسكريين أوكرانيين قرب جزيرة الأفعى بالبحر الأسود، وذلك بعد وقت قصير على إعلانها عن تدمير زورق استطلاع أوكراني في البحر نفسه.



وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام «دمرت طائرة تابعة للقوات المسلحة الروسية زورقا سريعا أميركي الصنع طراز ويلارد سي فورس كانت على متنه مجموعة إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية شرقي جزيرة الأفعى».



وفي ساعة مبكرة من صباح امس، أعلنت الوزارة أن طائرة حربية روسية دمرت قارب استطلاع أوكرانيا في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود، في وقت أعلنت فيه موسكو صد هجوم بالطائرات المسيرة عطل بشكل مؤقت عمل عدد من مطاراتها.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من طراز سوخوي تابعة للجيش الروسي دمرت زورق «استطلاع» أوكرانيا في البحر الأسود.



وقالت الوزارة عبر حسابها على تطبيق تليغرام «دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود».



في المقابل، قالت أوكرانيا أمس، إن قواتها دخلت قرية روبوتين الاستراتيجية جنوب شرق البلاد، فيما يحتمل أن يكون تقدما كبيرا في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.



وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع على تليغرام، أن الجنود الأوكرانيين ينظمون إجلاء المدنيين بعد دخولهم إلى روبوتين لكنهم تعرضوا لإطلاق النار من القوات الروسية.



وكتب الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب على تليغرام تحت صورة جندي داخل دبابة «جنودنا في قرية روبوتين».



إلى ذلك، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمس، عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على العاصمة الروسية موسكو، مشيرة إلى أنها تتوافق مع القانون الدولي.



وقالت بيربوك في مؤتمر صحافي في ردها على سؤال بشأن الهجمات بالمسيرات «روسيا تهاجم أوكرانيا، وبالتالي تملك أوكرانيا حقا قانونيا في الدفاع عن نفسها».



وأضافت أن روسيا استهدفت «بلا انقطاع» البنى التحتية المدنية في أوكرانيا، بما في ذلك صوامع حبوب ومستشفيات وكنائس.



وأفادت في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيرها الإستوني مارغوس تساكنا، بأن «أوكرانيا تدافع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي».