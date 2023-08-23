تواصل استراتيجية بيت التمويل الكويتي (بيتك)، للتحول الرقمي اكتساب الزخم الكبير، وانتقلت الخطط والبرامج التنفيذية الى مستويات عالمية، لترسم أهم ملامح التطور الرقمي في «بيتك»، الذي يمضي على عدة ركائز رئيسية تشمل تبني الذكاء الاصطناعي والتعاون مع شركات الـ Fintech في المنتجات والخدمات مع تطوير البنية التحتية من الأنظمة والبرامج الذكية المرنة الداعمة والأساسية، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية سهلة.



وشملت الجهود والتطبيقات في مجال الرقمنة العديد من المجالات، مثل خدمات السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات الكترونيا، وإصدار بطاقات بمزايا فريدة، وتطوير أداء الأجهزة في مجالات جديدة مثل الطباعة الفورية للبطاقات وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع، بهدف تحسين تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم واهتماماتهم، بالإضافة الى ترشيد التكاليف التشغيلية وتعزيز جودة الخدمة، وزيادة الشمول المالي بتوسيع نطاق الوصول إلى الحسابات المصرفية، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي والبلوكتشين لإتاحة منظومة واسعة من الخدمات تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان، ما يعني تطورا في المميزات للعملاء، مع تأثير محوري أكبر على أعمالهم، ويؤكد تفوق «بيتك» رقميا على مستوى القطاع المصرفي، وبمعايير عالمية وتنافسية كبيرة. وتتوافر خدمات «بيتك» المصرفية الرقمية عبر العديد من القنوات البديلة، مثل فروع KFHGo الذكية، وKFHonline (الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل)، والأجهزة التفاعلية الحديثة.



فروع KFH Go الذكية



وتساهم الفروع الذكية KFH Go التي انفرد «بيتك» بتقديمها على مستوى السوق، بتلبية احتياجات العملاء المتزايدة والمواكبة لأحدث التقنيات العصرية وأعلى معايير الجودة، الأمر الذي يؤكد ريادة البنك في التحول الرقمي وتبني الابتكار في طرح الحلول المصرفية والمالية الرقمية، بما يساهم بإضافة قيمة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.



ويحرص «بيتك» على تعزيز انتشار فروعه الذكية «KFHGo» التي يبلغ عددها حاليا 10 فروع متوزعة في: الأفنيوز، جمعية اشبيلية، جمعية الجابرية، جمعية المنقف، معرض الشويخ، جمعية صباح الأحمد، جمعية السلام، جمعية ابو فطيرة، فرع ضاحية عبدالله السالم والمطار.



ويسعى «بيتك» لزيادة عدد هذه الفروع الذكية لتلبي حاجة العملاء في أغلب مناطق الكويت لما لها من نجاح متواصل وسهولة في الاستخدام لخدمات «بيتك» المختلفة. ويواصل «بيتك» جهوده في تعزيز قنوات تقديم الخدمة سواء عبر KFHGo، أو عبر تطبيق الموبايل KFHonline، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي، وعبر تقنيات الروبوت، والذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير من القنوات البديلة عن القنوات المصرفية التقليدية.



وتتيح الفروع الذكية للعملاء اجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع وخدمة التحويل إلى البطاقة، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.



وأطلق «بيتك» مؤخرا خدمة جديدة تتيح للعملاء إمكانية طلب جزء من رواتبهم مقدما إلكترونيا من خلال KFHonline دون الحاجة إلى زيارة الفروع، ويتم تسوية المبلغ المطلوب من راتب الشهر المقبل وفق الشروط والأحكام. وكجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، قدم «بيتك» هذه الخدمة لدعم العملاء الذين يعانون من عدم الاستقرار المالي لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.



كما أطلق «بيتك» مجموعة من الخدمات من خلال KFHonline مثل خدمة فتح حسابات توفير بالعملات الأجنبية وخدمة إهداء الذهب وخدمة شراء وبيع الذهب السويسري إلى جانب الذهب التركي بأسعار مباشرة وتنافسية من الأسواق العالمية، وخدمة توصيل الذهب وخدمة التحويل من بطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب.



%40 نمو المعاملات الرقمية عبر «KFHonline»



قطع «بيتك» أشواطا كبيرة في استراتيجية التحول الرقمي، حيث نفذ العملاء أكثر من 135 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الإلكتروني خلال النصف الأول من 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويؤكد هذا النمو الملحوظ في حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية ريادة «بيتك» في توفير الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتمنحه ميزة تنافسية.