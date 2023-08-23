أطلق البنك الأهلي الكويتي خدمة جديدة عبر تطبيقه على الهواتف والأجهزة المحمولة، تتيح للعملاء إرسال الشكاوى مباشرة من خلاله، وذلك التزاما بإرشادات ومتطلبات بنك الكويت المركزي، وخطة التحول الرقمي التي يواصل العمل بها، لتعزيز وتقديم تجربة مصرفية سهلة وآمنة لعملائه.



ويتم تقديم أي شكوى عبر تطبيق الهاتف المحمول حيث سيتلقى العملاء تأكيدا عبر الرسائل القصيرة، والتحقيق بدقة والتعامل معها من قبل وحدة الشكاوى وحماية العملاء في البنك الأهلي الكويتي، وإرسال رد مكتوب إلى العميل خلال 15 يوما عمل عبر التطبيق بصيغة PDF بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، والذي سيمكن العملاء من طباعة الرد المرسل إليهم.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت لؤي مقامس: «نسعى باستمرار لرفع مستوى تجربة عملائنا المصرفية وتزويدهم بحلول مبتكرة، وحل أي مشاكل تواجههم من خلال تطبيق البنك على الهاتف المحمول وتقديم وتسهيل ورفع مستوى الكفاءة في التعامل مع شكاوى العملاء».



وأضاف انه من خلال تبني التحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية، يهدف البنك الأهلي الكويتي إلى تعزيز علاقته مع العملاء وتزويدهم بخدمات مصرفية مبتكرة وسيتم إخطار العملاء عبر رسالة نصية قصيرة برد البنك على الشكوى التي تقدموا بها من خلال التطبيق. وتدعم هذه الإرشادات والتوجهات أيضا أهداف الحملة المصرفية التوعوية «لنكن على دراية»، التي تهدف لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات عملاء البنوك وحمايتهم عند إجراء أي معاملة.



واختتم مقامس تصريحه قائلا: «توفير خدمة تقديم الشكاوى على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك الأهلي الكويتي يسلط الضوء على سعينا لتقديم خدمة متميزة لعملائنا، ونحن نكرس جميع جهودنا لتلبية توقعاتهم وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في القطاع المصرفي حرصا منا على تعزيز الشفافية في التعامل مع العملاء».



ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا. هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الـ 44 المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.