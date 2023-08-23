تصميم الجناح الكويتي سيتم بطريقة تعكس الثقافة الكويتية وتراثها البيئي وستتضمن عرض مجموعة من المبادرات التوعوية للزوار بأهمية الحفاظ على البيئة والتصدي للتصحر

أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة والمفوض العام لمشاركة الكويت في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة م. سميرة الكندري أن مشاركة الكويت بالمعرض تأتي لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة في البلاد.



وقالت الكندري في بيان صحافي إن هذا الحدث يشهد مشاركة عالمية لاستعراض أحدث التطورات في مجال البستنة والتنمية المستدامة، مضيفة أن الكويت تضع القضية البيئية في مقدمة أولوياتها وتعمل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.



وذكرت أن تصميم الجناح الكويتي سيتم بطريقة تعكس الثقافة الكويتية وتراثها البيئي وستتضمن عرض مجموعة من المبادرات التوعوية للزوار بأهمية الحفاظ على البيئة والتصدي للتصحر وخلق التنمية المستدامة.



وأشارت إلى أنه سيتم تقديم مجموعة من الحلول والتقنيات المبتكرة لمكافحة التصحر وتنمية الزراعة المستدامة إلى جانب تقديم فعاليات توعوية في المجال البيئي وتشجيع المشاركين على أهمية الحفاظ على البيئة واستدامتها مضيفة إلى حرص الكويت على تطوير البحوث العلمية في هذه المجال.



وأفادت الكندري بأن الكويت تأمل من خلال مشاركتها باعتماد الإجراءات الفاعلة للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتفعيل تبادل الخبرات والتعاون الدولي لبناء عالم أكثر استدامة معربة عن ثقتها بجهود الكويت في المحافظة على البيئة.



يذكر أن معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يقام للمرة الأولى في دولة خليجية وينطلق في 2 أكتوبر المقبل لغاية 28 مارس المقبل تحت شعار «الصحراء الخضراء بيئة أفضل».



ويرتكز هذا المعرض على تقنيات الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة فضلا عن تقديم برامج لتشجيع الجمهور وإلهامه واطلاعه على الحلول المبتكرة الرامية إلى الحد من ظاهرة التصحر.