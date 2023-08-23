مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه بتوجيهات من رئيس الديوان د.عصام الربيعان، تم وضع خطة تنفيذ الورش التدريبية لمستخدمي النظم المتكاملة بالجهات الحكومية للموسم 2023-2024.



وتتضمن الخطة 11 برنامجا تدريبيا في نظم تنقلات الموظفين وتقييم الأداء والحضور والانصراف، والبعثات والإجازات الدراسية والترقيات المالية والوظيفية والجزاءات والعقوبات.



وتشمل البرامج أيضا قضايا التعيين والتوظيف المركزي، وحساب وصرف الرواتب والاستقطاعات الآلية وتحليل الميزانية، والهياكل التنظيمية والنظام المركزي لدليل الخدمات الحكومية والاستحقاقات وموسوعة تشريعات الخدمة المدنية، وأمن وسرية البيانات ودعم المستفيدين والموقع الرسمي (البورتال).



وحدد الديوان أسماء 11 مدربة من الكوادر الوطنية للقيام بتنفيذ الخطة التدريبية في ورش تعقد في ديوان الخدمة المدنية وهن: سارة العجمي ومريم العريان وفاطمة العدواني وفاطمة المريخي وندى الدويسان وطيبة الرفاعي وشروق الكندري وهيا السعيدان وروان الصانع وأمل عمران وأبرار العمران، إلى جانب 3 مدربين هم: خالد العريمي وبدر الخالدي وسعود المنصور.



وشملت قائمة أسماء منسقي النظم كلا من: فرح البحراني ونوف السواجي وفهد العنزي.



هذا، ويتضمن الجدولان التاليان مواعيد وتواريخ عقد هذه البرامج:

وصف الصورة