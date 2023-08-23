أعلنت جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية تنفيذ عدة مشاريع إنسانية في قطاع غزة بدعم كويتي، مشيدة بالدور الانساني والخيري الذي تقوم به الكويت تجاه الشعب الفلسطيني. وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية منال صيام في بيان لها ان المشاريع الإنسانية التي تم تنفيذها بدعم من جمعية «البنيان للتنمية المجتمعية الكويتية» خصصت لفئة الفقراء والمرضى في قطاع غزة. وأضافت صيام ان احد المشاريع شمل تزويد خمسة مستشفيات أهلية بالأدوية والمعدات الطبية اللازمة للارتقاء بالعمل والحفاظ على ديمومته.



وأوضحت ان الجمعية قامت كذلك بتمويل عدة مشاريع اخرى لتوفير الدخول للأسر الفقيرة التي تعيلها نساء لتمكينهن اقتصاديا وذلك في إطار سعيها إلى توفير فرص عمل للنساء العاطلات.



واشارت الى دعم الكويت بمختلف مؤسساتها وجمعياتها الخيرية المشروعات الانسانية والحيوية في غزة وخاصة مشروع تأمين وصول المياه الصحية إلى الأسر الفلسطينية المتعففة إضافة الى إعادة تأهيل وترميم وحدات سكنية لأسرة فقيرة في غزة عانت عدم ملاءمة مسكنها. وأعربت صيام عن شكرها وتقديرها الكبيرين للكويت اميرا وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة وتبنيها لقضايا الشعب الفلسطيني ومعاناته في جميع المحافل مثمنة دور سفارة الكويت بالعاصمة الاردنية عمان والمحالة الى فلسطين في هذا الصدد.