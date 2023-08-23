قام وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بزيارة إلى مبنى «كونا»، حيث التقى المدير العام للوكالة د.فاطمة السالم وقياديي الوكالة.



وبحث الوزير خلال الزيارة سبل تطوير الخدمات الإعلامية واطلع على مستجدات الخدمات الإعلامية التي تقدمها «كونا» داخل الكويت وخارجها ومنها «واحة كونا الذكية».



وأكد أهمية الدور التي تقوم به «كونا» للإعلام من خلال الأسلوب الذي تنتهجه في التعامل مع مختلف المصادر والمواد الإعلامية وأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال الوكالة في ظل النهضة التي تشهدها وسائل الإعلام المختلفة.



وقال إن الوكالة لها دور مهم في تغطية الأخبار المحلية والدولية بكل مصداقية وشفافية ومهنية عبر كوادر وطنية وإعلامية متخصصة ومؤهلة.



وحضر اللقاء نائب المدير العام لقطاع التحرير في «كونا» عصام الغانم ونائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والاتصالات محمد المناعي.