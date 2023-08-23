قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يعتزم تسليم نفسه في أتلانتا غدا الخميس فيما يتعلق بلائحة الاتهام الصادرة بحقه في ولاية جورجيا.



وذكر ترامب على منصته تروث سوشال أمس الاول «سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا يوم الخميس ليتم القبض علي». ووصف لائحة الاتهام بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.



وأفادت شبكة سي.إن.إن في وقت سابق بأن ترامب يعتزم تسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الخميس.



وذكرت الشبكة أن ذلك اليوم تم تحديده من خلال مفاوضات بين محامي ترامب ومكتب المدعية العامة لمقاطعة فولتون بشأن اتفاق مكتوب بين الجانبين يتضمن التزامات على الرئيس السابق وشروط الإفراج عنه.



جاء ذلك بعد أن وافق قاض في ولاية جورجيا على كفالة بقيمة 200 ألف دولار لترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.



وأمام ترامب و آخرين معه في هذه القضية حتى ظهر الجمعة لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا.



وإضافة إلى كفالة المائتي ألف دولار، فرض سكوت مكافي قاضي محكمة مقاطعة فولتون العليا شروطا أخرى إضافية ضمن اتفاق وافق عليه المدعون العامون ومحامو ترامب.



وأورد مكافي في مذكرة من ثلاث صفحات أنه «لا يجوز للمدعى عليه أن يقوم بأي عمل لترهيب أي شخص يعرفه بأنه مدعى عليه أو شاهد في هذه القضية أو عرقلة إقامة العدالة بطريقة أو بأخرى».



وأضاف القاضي «ما ورد أعلاه يجب أن يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو إعادة نشر المشاركات التي نشرها شخص آخر».



وطلبت فاني ويليس المدعية العامة لمحكمة فولتون من القاضي تحديد موعد 4 مارس من العام المقبل لمحاكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاما بتهمة التلاعب بالانتخابات.



ويواجه ترامب المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024 أربع محاكمات جنائية، بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.



ووجهت لائحة اتهام إلى ترامب في جورجيا بعد تحقيق استغرق عامين في سلسلة من الجرائم الانتخابية في الولاية.



ومن بين المتهمين الآخرين الذين يواجهون اتهامات في هذه المؤامرة المزعومة، محامي ترامب الشخصي السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز.



وقد سلّم اثنان من المتهمين مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمحاولات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في جورجيا في العام 2020، نفسيهما إلى السلطات في الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وفقًا لإدارة السجون.

وكانت وجهت تسع تهم للخبير في القانون الدستوري جون إيستمان وسبع تهم لسكوت هول اللذين سلما نفسيهما كسجينين، وفقا للموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، عاصمة الولاية.

وكانا اتفقا سابقًا مع السلطات على دفع كفالة.

ويتيح دفع الكفالة عدم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي، شرط عدم مخالفة أي قانون، والامتناع عن أي تهديد، وعدم التواصل مع بعضهم البعض أو مع شهود، إلا من خلال محاميهم.