أحمد الفضلي



يستعد الفنان عبدالناصر الزاير لتنفيذ عدة مشاريع فنية خاصة بالإذاعة، أبرزها تسجيل صوته في بطولة العمل الدرامي «روايات الحياة» الذي يجمعه بالفنانة عبير الجندي ويسجل لحساب البرنامج العام في إذاعة الكويت.



من جانبه، أعرب الزاير عن بالغ سعادته بالمشاركة في العمل الذي سبق ان شارك في تنفيذه بالسنوات الماضية، موضحا ان العمل يعتبر سيمادراما يكتبه أحمد اليعقوب ويخرجه المخرج صاحب خليفة وهو تعاون مستمر يجمعني بالفنانة د.عبير الجندي والعمل يقدم بطريقة فنية رائعة، حيث تختص كل حلقة برواية معينة وأنا وعبير نجسد شخصيات الرواية وتمتد كل رواية الى 25 - 30 حلقة وحاليا أنجزنا 21 حلقة من رواية «البستانية الحسناء» لأحد الكتاب الفرنسيين.



وعن بقية أعماله الإذاعية، أفاد الزاير من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأنه انتهى من تسجيل برنامج «نافذة على التاريخ» للكاتب يوسف الحشاش وسيبث عبر أثير البرنامج العام وهو حلقات تبث مسجلة نستطرد من خلالها أمورا كثيرة تخص التاريخ ونقدمها للمستمع بشكل مبسط يعلق بالأذهان، مشيرا إلى ان العمل من الأعمال الممتعة لي كمقدم وكذلك للمستمع، خصوصا ان إيصال المعلومات التاريخية بطريقة مبسطة من الأمور الداعمة للثقافة العامة في المجتمع وأنا شخصيا مستمتع بهذا البرنامج.



وفيما يتعلق بالمشاركات التلفزيونية، ذكر الزاير انه ليس من الفنانين الحريصين على الظهور بشكل مستمر في الأعمال الدراما التلفزيونية ويحرص على جودة الاختيار من بين ما يقدم له من أعمال فمبدأ الظهور لمجرد الظهور مرفوض بالنسبة له، موضحا ان هذا المبدأ قد يكون أحد أسباب عدم ظهوره المستمر على الشاشة لكنه مبدأ صحيح ويحافظ على قيمة ومكانة الفنان أمام جمهوره ومتى ما يقدم لي النص الجيد والشخصية المناسبة فلن أتردد في المشاركة في الدراما التلفزيونية في رمضان أو في الفترة الموسمية.