حقق أرسنال الذي لعب قرابة نصف ساعة بـ 10 لاعبين فوزه الثاني تواليا منذ بداية بطولة إنجلترا لكرة القدم في الموسم الجديد إثر تغلبه على مضيفه كريستال بالاس 1-0 في ختام المرحلة الثانية.



وكان أرسنال وصيف الموسم الماضي استهل مشواره بفوز صعب أيضا على ضيفه نوتنغهام فوريست 2-1.



وتساوى أرسنال مع فريقين آخرين برصيد 6 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن برايتون المتصدر ومان سيتي بطل الموسم الماضي صاحب المركز الثاني.



وبعد أن صمد كريستال بالاس طوال الشوط الأول، تمكن أرسنال من تسجيل هدف المباراة الوحيد عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة نكيتياه داخل منطقة الجزاء من قبل حارس بالاس سام جونستون، فانبرى لها قائده النرويجي مارتن اوديغارد في الدقيقة 54.



وخسر أرسنال جهود ظهيره الأيمن الياباني تاكيهيرو توميياسو بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 67 ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.



من جهته، أعرب مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا عن سعادته الغامرة بالفوز وقال: «انتصار عظيم، أنا سعيد للغاية، إيدي نكيتياه كان رائعا».



وأضاف: «أن تلعب 30 دقيقة خارج ملعبك بـ 10 لاعبين هو أمر صعب للغاية، البدلاء كانوا رائعين، كانوا يعرفون ماذا يتوجب عليهم فعله».



وعلق على طرد تومياسو: «هذه هي القواعد، لا أعرف كم الوقت الذي أهدره في البطاقة الصفراء الأولى وتخطي 23 ثانية، أعتقد أنه استهلك 8 ثوان، نحتاج إلى ساعة، لا بأس، فزنا باللقاء وأنا سعيد».



وأتم: «خضنا مباراة صعبة ونجحنا في تخطيها، وستجعلنا أفضل».



خسارة ثانية لإشبيلية



مني إشبيلية بطل الدوري الأوروبي بخسارته الثانية في الدوري الإسباني في مستهل الموسم الجديد بسقوطه أمام ألافيس الصاعد إلى الدرجة الأولى 3-4 في مباراة مثيرة في مجرياتها.



وتقدم أصحاب الأرض بواسطة لويس ريوخا (7)، رد الضيوف بهدفين الأول عبر النيران الصديقة عندما سجل المغربي عبدالكبير أبكر خطأ في مرماه (15)، والثاني عن طريق الأرجنتيني اريك لاميلا (41). لكن الافيس نجح في إدراك التعادل بواسطة روبن دوارتي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.



وضرب ألافيس بقوة في مطلع الشوط الثاني بتسجيله هدفين سريعين عبر كيكي غارسيا (54 و59) قبل أن يرد إشبيلية بهدف معنوي بواسطة رافا مير (90+7).