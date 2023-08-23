سارت رياح اليوم الثالث من مونديال القوى في العاصمة المجرية (بودابست)، كما كانت تشتهي سفينة الأميركية شاكاري ريتشاردسون التي ظفرت بالميدالية الذهبية لسباق 100م للسيدات، فيما حقق مواطنها غرانت هولواي ثالث لقب عالمي تواليا في 110 م حواجز.



وعوضت ريتشاردسون غيابها عن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021 بعدما ثبت تناولها القنب، وفشلت أيضا في التأهل لبطولة العالم في يوجين العام الماضي خلال التجارب الأميركية.



لكن الأميركية أظهرت مستوى عاليا هذا الموسم ففازت باللقب الأميركي خلال تجارب يونيو، ومنيت بهزيمة وحيدة في سباق 100م هذا الموسم في لقاء دولي لألعاب القوى في المجر أيضا في يوليو.



وسجلت ريتشاردسون البالغة من العمر 23 عاما، زمنا قياسيا للبطولة قدره 10.65 ثوان. وتفوقت العداءة على الجامايكيتين شيريكا جاكسون الثانية (10.72 ث) والفائزة باللقب خمس مرات شيلي-آن فرايزر-برايس الثالثة (10.77 ث). وحصد هيوز- فابريس زانغو من بوركينا فاسو أول ألقابه العالمية وأول لقب عالمي لبلاده، بفوزه بذهبية الوثبة الثلاثية.



وحقق زانغو الذي كان حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، مسافة 17.64 مترا، وأربع قفزات بأكثر من 17.20م.



وتفوق البوركينابي على الكوبيين، لاسارو مارتينيز (فضية) وكريستيان نابوليس (برونزية).



ظفر البطل الأولمبي السويدي دانيال ستال بلقبه العالمي الثاني في رمي القرص لدى الرجال، بأسلوب درامي.



سيطر السويدي الذي سبق له أن فاز بالذهبية في مونديال الدوحة 2019، على لوحة النتائج، قبل أن يأخذ منه حامل اللقب السلوفيني كريستيان شيه الصدارة في رميته السادسة والأخيرة.



تحولت كل الأنظار بعدها إلى ستال في المركز الوطني لألعاب القوى، في انتظار رميته الأخيرة في المنافسات، ولم يخيب السويدي الآمال مسجلا رقما قياسيا للبطولة بـ 71.46م ويتكلل بالذهب.